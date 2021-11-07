Дебют - против Моуринью: с кем будет играть Шевченко в ближайших матчах во главе итальянского клуба

Дебют - против Моуринью: с кем будет играть Шевченко в ближайших матчах во главе итальянского клуба

"Грифоны" имеют очень сложный календарь в Серии А.

В воскресенье, 7 ноября, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб итальянской Серии А "Дженоа". Украинский специалист подписал с "грифонами" контракт до 30 июня 2024 года.

Времени на "раскачку" у Шевченко не так уж много. За 12 туров "грифоны" набрали всего 9 баллов, что максимально приблизило клуб к зоне вылета. Очевидно, что руководство "Дженоа" ставит перед украинцем задачу сохранить прописку в элитном дивизионе.

Календарь же ближайших матчей у генуэзцев далеко не самый простой. В своем дебютном поединке в "Дженоа" Шевченко 21 ноября придется противостоять "Роме" Жозе Моуринью.

Далее матчи с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", принципиальное дерби с "Сампдорией", кубковая встреча с "Салернитаной", а также игры против "Лацио" и "Аталанты".

На знакомство с командой и подготовку к ближайшему матчу с "Ромой" у Шевченко будет ровно две недели, пока клубный футбол берет паузу в связи с играми национальных сборных.

Расписание матчей "Дженоа" Шевченко до конца года

21 ноября: "Дженоа" - "Рома" (Серия А)

28 ноября: "Удинезе" - "Дженоа" (Серия А)

1 декабря: "Дженоа" - "Милан" (Серия А)

5 декабря: "Ювентус" - "Дженоа" (Серия А)

10 декабря: "Дженоа" - "Сампдория" (Серия А)

14 декабря: "Дженоа" - "Салернитана" (1/16 Кубка Италии)

17 декабря: "Лацио" - "Дженоа" (Серия А)

21 декабря: "Дженоа" - "Аталанта" (Серия А)

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