Дебютирует в основной сетке: украинская теннисистка преодолела квалификацию Roland Garros-2024

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку Roland Garros 2024 года.

24-летняя украинка в финале квалификации уверенно обыграла Марину Стакушич из Канады (6:3, 6:2).

До этого Юлия в первых двух отборочных раундах победила свою соотечественницу Катарину Завацкую (6:3, 7:6) и китаянку Сяоди Ю (6:3, 6:2).

Стародубцева впервые в карьере прошла в основную сетку Roland Garros. Она только во второй раз сыграет в основе на турнирах Grand Slam. На этом уровне Юлия дебютировала на Australian Open-2024, когда в первом круге уступила шестой сеяной Онс Жабер из Туниса.

Таким образом, в основной сетке Открытого чемпионата Франции нашу страну во второй раз подряд будут представлять шесть теннисисток. Автоматически в основу Roland Garros-2024 попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Против кого будут играть украинки в первом круге Roland Garros-2024

Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия)

Даяна Ястремская (Украина) – Айла Томлянович (Австралия)

Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия)

Ангелина Калинина (Украина) – Камила Осорио (Колумбия)

Марта Костюк (Украина) – определится в скором времени

Юлия Стародубцева (Украина) – определится в скором времени

Основная сетка Roland Garros-2024 стартует уже в воскресенье, 26 мая, и продлится до 9 июня. В прошлом году победительницей женского одиночного турнира стала первая ракетка мира полька Ига Швентек.

Читайте также:

Шесть украинских теннисисток заявились в основную сетку Wimbledon-2024

Не реализовала три матчбола: Свитолина драматично уступила Соболенко на турнире в Риме (видео)

Украинская теннисистка разгромила россиянку и стала чемпионкой турнира в Грузии