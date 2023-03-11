Дебютный ассист Мудрика помог "Челси" второй раз подряд выиграть в АПЛ, успех "Эвертона" Миколенко

Михаил также забил гол, который был отменен из-за офсайда.

В матчах 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" на выезде обыграл "Лестер" ( 1:3 ), а "Эвертон" дома одолел "Брентфорд" ( 1:0 ).

Лондонцы открыли счет в игре против "лис" на 11-й минуте усилиями Бена Чилуэлла. На 34-й минуте Жоау Фелиш мог удвоить преимущество "пенсионеров", но его гол отменили из-за офсайда.

На 39-й минуте хозяев отыгрались – точным ударом отличился Петсон Дака. Но в компенсированное к первому тайма время Кай Хаверц снова вывел "Челси" вперед.

На 75-й минуте пришло время напомнить о себе украинскому вингеру "синих" Михаилу Мудрику, но его гол не засчитали из-за положения вне игры. Впрочем, уже через три минуты украинец головой записал в свой актив дебютный ассист за лондонский клуб, который превратил в взятие ворот Матео Ковачич.

В этом поединке Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и отыграл 82 минуты, после чего его заменил Карни Чуквуэмека.

Завершали матч "лисы" в меньшинстве – за три минуты до конца основного времени вторую желтую карточку заработал Ваут Фас.

Одержав вторую подряд победу в чемпионате, "Челси" (37 очков) занимает десятое место в АПЛ. "Лестер" (24 балла) занимает 16-ю строчку.

В следующем туре команда Грэма Поттера 18 марта примет "Эвертон", а подопечные Брендана Роджерса в тот же день на выезде сыграют против "Брентфорда".

В параллельной встрече "Эвертон" одолел "Брентфорд" благодаря голу Дуайта Макнила уже на первой минуте матча.

Под занавес первого тайма "ириски" могли забить второй раз, но гол Демарая Грея был отменен из-за игры рукой.

Украинский защитник мерсисайдского клуба Виталий Миколенко начал поединок на скамейке запасных. Украинец вышел на замену на 90+2-й минуте.

"Эвертон" (25 очков) покинул зону вылета и поднялся на 15-е место в АПЛ. "Брентфорд" идет на 9-й позиции, имея в своем активе 38 баллов.

В следующем туре "Эвертон" 18 марта на выезде сыграет против "Челси". "Брентфорд" 15 марта в гостях встретится с Саутгемптоном.

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