Дебютный гол и ассист: украинский футболист стал героем матча чемпионата Бельгии

Украинский полузащитник "Кортрейка" Алексей Сыч сделал весомый вклад в победу своей команды над "Левеном" в матче 17-го тура чемпионата Бельгии.

21-летний украинец вышел в стартовом составе и отличился двумя результативными действиями. На 43-й минуте, при счете 1:0 в пользу соперника, он помог "Кортрейку" сравнять счет, сделав голевую передачу на Фелипе Авенатти.

А на старте второго тайма Сыч забил свой дебютный гол за бельгийский клуб и вывел "Кортрейк" вперед.

Поединок завершился триумфом команды нашего соотечественника со счётом 2:3.

Добавим, что в этом сезоне Сыч сыграл в составе "Кортрейка" 13 матчей, забил один гол и сделал 2 ассиста. Напомним, что Алексей играет за бельгийский клуб на правах аренды из львовского "Руха". Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона с правом выкупа.

Таким образом, "Кортрейк" набрал 18 очков и идет на 15-й позиции в чемпионате Бельгии. 15 января команда Сыча сыграет на выезде против "Гента".

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