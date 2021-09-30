Дебютный гол Месси за ПСЖ признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов: видео шедевра

Дебютный гол Месси за ПСЖ признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов: видео шедевра

Лео помог парижанам обыграть "Манчестер Сити".

Забитый мяч нападающего ПСЖ Лионеля Месси в матче с "Манчестер Сити" признан лучшим голом 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Аргентинец поразил ворота "горожан" на 74-й минуте матча на "Парк де Пренс" в Париже. После сольного прохода Лео обыгрался с Килианом Мбаппе и роскошным ударом отправил мяч в правый верхний угол ворот ворот Эдерсона.

Отметим, что это дебютный гол Месси в составе парижского клуба.

Видео дебютного гола Месси за ПСЖ

В борьбе за звание автора лучшего гола Лионель обошел Алекса Теллеса ("Манчестер Юнайтед"), Себастьяна Тилля ("Шериф") и Антуана Гризманна ("Атлетико").

Видео топ-4 голов 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

The Goal of the Week results are in — and it's good news for Leo Messi #UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021

ПСЖ победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Украинец Александр Зинченко пропустил поединок из-за травмы.

со счетом 2:0. Украинец Александр Зинченко пропустил поединок из-за травмы. В другом матче второго тура группы А немецкий "РБ Лейпциг" дома проиграл бельгийскому "Брюгге" - 1:2.

Положение в квартете A после второго тура: ПСЖ - 4 очка, "Брюгге" - 4, "Манчестер Сити" - 3, "РБ Лейпциг" - 0.

Поединки 3-го тура состоятся 19 октября: ПСЖ - "РБ Лейпциг", "Брюгге" - "Манчестер Сити".

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