Дебютный гол Мудрика помог "Челси" выиграть лондонское дерби в 7-м туре АПЛ (видео)

Михаил впервые забил в официальном матче за лондонский клуб.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик отличился голом в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Фулхэма" (0:2).

22-летний уроженец Краснограда Харьковской области вышел в стартовом составе "синих" и открыл счет на 18-й минуте поединка. Михаил принял на грудь передачу от Леви Колуилла на входе в штрафную соперника и пробил между ног голкиперу.

Этот первый забитый мяч Мудрика не только в АПЛ, но и за лондонский клуб во всех официальных турнирах.

Мудрик стал седьмым украинским футболистом, которому удалось забить гол в элитном дивизионе чемпионата Англии. До него это делали Сергей Ребров ("Тоттенхэм"), Андрей Шевченко ("Челси"), Андрей Воронин ("Ливерпуль"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Александр Зинченко ("Арсенал").

Всего через минуту после гола Мудрика "синие" удвоили свое преимущество – результативный удар нанес албанский нападающий "пенсионеров" Армандо Броха.

Больше голов команды в лондонском дерби не забивали. Сразу после первого тайма Михаила заменили. Вместо украинца на поле вышел нидерландец Иан Матсен.

Обзор матча

Благодаря этой победе "Челси" (8 очков) прервал свою трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и поднялся на 11-е место турнирной таблицы. "Фулхэм" (8 баллов) опустился на 13-ю позицию.

В следующем туре команда Маурисио Почеттино на выезде сыграет с "Бернли", а "дачники" примут "Шеффилд Юнайтед". Оба поединка пройдут 7 октября.

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