Дебютный гол Роналду: "Манчестер Юнайтед" победил бывшую команду Вернидуба в Лиге Европы

В четверг, 15 сентября, состоялся матч второго тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23 между "Шерифом" и "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" одолел "Шериф" в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 0:2 .

Счет матча открыл на 17-й минуте Джейдон Санчо, отличившись по передаче Кристиана Эриксена.

В конце первого тайма Криштиану Роналду удвоил преимущество "манкунианцев", реализовав пенальти. Для португальца этот гол стал дебютным в Лиге Европы.

В матче принял участие украинский голкипер "Шарифа" Максим Коваль.

Другой матч E между "Реалом" Сосьедад и "Омонией" завершился победой испанцев (2:1).

Лидирует в группе "Реал" Сосьедад с 6 баллами. "Манчестер Юнайтед" имеет 3 очка и поднялись на вторую строчку. "Шериф" также имеет 3 очка и находится на 3 позиции. "Омония" за два матча не набрала ни одного балла и находится на дне.

Матчи 3-го тура состоятся 6 октября: "Шериф" – "Реал" Сосьедад, "Омония" – "Манчестер Юнайтед"

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