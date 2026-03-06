- Дата публикации
Дебютный гол Яремчука не спас "Лион" от вылета из Кубка Франции
Подопечные Паулу Фонсеки в серии пенальти уступили "Лансу".
Украинский форвард Роман Яремчук забил дебютный гол за "Лион". Произошло это в четвертьфинальном матче Кубка Франции с "Лансом".
30-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и на 67-й минуте ударом головой замкнул подачу с левого фланга от Реми Имбера.
После гола Яремчука счет стал 1:2 в пользу "Ланса". На 90+4-й минуте подопечные Паулу Фонсеки благодаря голу Имбера восстановили паритет в игре — 2:2.
Однако в серии пенальти точнее оказались футболисты "Ланса" (5:4), которые и завоевали путевку в полуфинал турнира.
Обзор матча "Лион" — "Ланс"
Так что именно "Ланс" стал последним полуфиналистом Кубка Франции и в следующей стадии сыграет с "Тулузой". Вторую полуфинальную пару составили "Страсбург" и "Ницца".
Полуфиналы Кубка Франции пройдут 22 апреля, а финал запланирован на 23 мая.
Напомним, в начале февраля "Лион" арендовал Яремчука у греческого "Олимпиакоса" до завершения текущего сезона с возможностью выкупа за пять миллионов евро. В активе украинца уже четыре матча за французский клуб, один гол и один ассист.