Дебютный гол Яремчука не спас "Лион" от вылета из Кубка Франции

Украинский форвард Роман Яремчук забил дебютный гол за "Лион". Произошло это в четвертьфинальном матче Кубка Франции с "Лансом".

30-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и на 67-й минуте ударом головой замкнул подачу с левого фланга от Реми Имбера.

После гола Яремчука счет стал 1:2 в пользу "Ланса". На 90+4-й минуте подопечные Паулу Фонсеки благодаря голу Имбера восстановили паритет в игре — 2:2.

Однако в серии пенальти точнее оказались футболисты "Ланса" (5:4), которые и завоевали путевку в полуфинал турнира.

Так что именно "Ланс" стал последним полуфиналистом Кубка Франции и в следующей стадии сыграет с "Тулузой". Вторую полуфинальную пару составили "Страсбург" и "Ницца".

Полуфиналы Кубка Франции пройдут 22 апреля, а финал запланирован на 23 мая.

Напомним, в начале февраля "Лион" арендовал Яремчука у греческого "Олимпиакоса" до завершения текущего сезона с возможностью выкупа за пять миллионов евро. В активе украинца уже четыре матча за французский клуб, один гол и один ассист.