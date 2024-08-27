Дебютный гол Яремчука принес "Олимпиакосу" победу в матче чемпионата Греции (видео)

Украинский форвард Роман Яремчук забил дебютный гол за "Олимпиакос", куда перебрался этим летом. Произошло это в матче второго тура чемпионата Греции против клуба "Каллитея".

28-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных, но вышел на замену на 69-й минуте при счете 1:1. На 79-й минуте Роман успешно сыграл на добивании и вывел свою команду вперед.

Видео дебютного гола Яремчука за "Олимпиакос"

В итоге забитый мяч украинца стал решающим. Клуб из города Пирей одержал победу со счетом 2:1 .

Отметим, что Яремчук перешел в "Олимпиакос" из бельгийского "Брюгге". По неофициальной информации, стоимость трансфера украинца составила 5 миллионов евро с учетом бонусов.

Роман уже успел провести два матча за греческий клуб, теперь на его счету один гол.

После двух туров "Олимпиакос" с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице греческой Суперлиги, только по дополнительным показателям уступая лидеру ПАОКу.

В третьем туре чемпионата Греции команда Яремчука 31 августа на выезде сыграет против клуба "Ламия".

Напомним, в прошлом сезоне "Олимпиакос" финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и стал победителем третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.

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