Дебютный гол Яремчука вывел "Валенсию" в следующий раунд Кубка Испании (видео)

Роман забил свой первый мяч за "летучих мышей".
Форвард сборной Украины Роман Яремчук отличился дебютным голом за "Валенсию". Это произошло в матче 1/32 финала Кубка Испании против "Аросы", выступающей в 5-м дивизионе страны.
28-летний украинец вышел в стартовом составе "летучих мышей" и уже на 8-й минуте открыл счет во встрече. Яремчук отлично разобрался в чужой штрафной и мощным ударом с левой в касание пробил мимо вратаря соперника.
⚽️ ¡¡GOOOOOOL DE YAREMCHUK!! ¡¡SE ADELANTA EL VALENCIA!!— RFEF (@rfef) December 5, 2023
Després d'un par de rechaces, el delantero ucraniano manda el balón a la red.
@ArosaSCOficial | 0 -1 | @valenciacf | 8'
ℹ️ Minuto a minuto: https://t.co/vv4nW83udX #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/TPtOxVy2g2
Для Романа этот гол стал первым в футболке "Валенсии" во всех турнирах. Украинскому нападающему понадобилось 11 матчей, чтобы впервые отличиться за испанский клуб.
Забитый мяч Яремчука стал единственным в этом поединке и победным. "Летучие мыши" обыграли соперника со счетом 1:0 и вышли в 1/16 финала Кубка Испании.
Яремчук отыграл 82 минуты и, кроме гола, успел заработать желтую карточку на 37-й минуте.
Обзор матча
Следующий матч подопечные Рубена Барахи сыграют 8 декабря против "Хетафе" в рамках 16-го тура Ла Лиги. Сейчас команда Яремчука с 19 очками после 15 поединков занимает девятое место в чемпионате Испании.
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