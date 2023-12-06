Дебютный гол Яремчука вывел "Валенсию" в следующий раунд Кубка Испании (видео)

Роман забил свой первый мяч за "летучих мышей".

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отличился дебютным голом за "Валенсию". Это произошло в матче 1/32 финала Кубка Испании против "Аросы", выступающей в 5-м дивизионе страны.

28-летний украинец вышел в стартовом составе "летучих мышей" и уже на 8-й минуте открыл счет во встрече. Яремчук отлично разобрался в чужой штрафной и мощным ударом с левой в касание пробил мимо вратаря соперника.

Для Романа этот гол стал первым в футболке "Валенсии" во всех турнирах. Украинскому нападающему понадобилось 11 матчей, чтобы впервые отличиться за испанский клуб.

Забитый мяч Яремчука стал единственным в этом поединке и победным. "Летучие мыши" обыграли соперника со счетом 1:0 и вышли в 1/16 финала Кубка Испании.

Яремчук отыграл 82 минуты и, кроме гола, успел заработать желтую карточку на 37-й минуте.

Обзор матча

Следующий матч подопечные Рубена Барахи сыграют 8 декабря против "Хетафе" в рамках 16-го тура Ла Лиги. Сейчас команда Яремчука с 19 очками после 15 поединков занимает девятое место в чемпионате Испании.

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