Дебютный гол Зинченко помог "Арсеналу" совершить камбэк и вернуть лидерство в АПЛ (видео)

"Канониры" в зрелищном стиле вернулись на победную тропу в чемпионате Англии.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде победил "Астон Виллу" в стартовом матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:4 .

Уже на 5-й минуте хозяева повели в счете усилиями Олли Уоткинса. "Пушкари" сумели быстро отыграться – на 16-й минуте отличился Букайо Сака.

На 31-й минуте "Астон Вилла" снова вырвалась вперед – точный удар в свой актив занес Филиппе Коутинью.

После перерыва "канонирам" удалось во второй раз за матч восстановить паритет – Зинченко после розыгрыша углового забил классным ударом низом из-за пределов штрафной. Видео гола Александра доступно по ссылке.

Отметим, что для 26-летнего украинца это дебютный гол за "Арсенал" и в АПЛ.

В компенсированное ко второму тайма время команда Микеля Артеты вырвала победу. На 90+3-й минуте автогол записал в свой пассив вратарь "львов" Эмильяно Мартинес, которому мяч рикошетом от перекладины попал в спину после мощного удара Жоржиньо.

А еще через пять минут точку в матче поставил Габриэл Мартинелли. Это произошло уже после того, как Зинченко на 90+6 минуте заменил Киран Тирни.

"Арсенал" (54 очка) вернулся на первое место в АПЛ, обойдя "Манчестер Сити" на три зачетных балла. "Астон Вилла" (28 пунктов) осталась на 11-й строчке.

В следующем туре "канониры" 25 февраля на выезде сыграют с "Лестером", а "львы" в тот же день в гостях встретятся с "Эвертоном" другого украинца Виталия Миколенко.

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко проиграл "Манчестер Сити" и потерял лидерство в АПЛ

Седьмая победа подряд: "Наполи" продолжил свое доминирование на вершине Серии А (видео)

Дебютные гол и ассист Цыганкова помогли "Жироне" одержать сокрушительную победу в Ла Лиге (видео)