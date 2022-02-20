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Дебютный гол звездного новичка: "Барселона" уничтожила аутсайдера Ла Лиги и вернулась в зону Лиги чемпионов

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Дебютный гол звездного новичка: "Барселона" уничтожила аутсайдера Ла Лиги и вернулась в зону Лиги чемпионов

Associated Press

Каталонцы на выезде обыграли "Валенсию".

В воскресенье, 20 февраля, в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде уверенно переиграла "Валенсию"1:4.

Зимний новичок "блаугранас" Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет на 23-й минуте матча ударом в ближний угол после передачи Альбы. Это дебютный мяч габонского форвада в футболке каталонского клуба.

Через десять минут Фрэнки Де Йонг удвоил преимущество "Барселоны", а за несколько минут до конца первого тайма Обамеянг довел счет до разгромного.

После перерыва команды обменялись голами Карлоса Солера и 19-летнего Педри.

  • "Барселона" поднялась на четвертое место в Примере. "Валенсия" осталась на 12-й позиции в турнирной таблице.
  • 24 февраля "Барселона" на выезде сыграет против "Наполи" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В первом поединке команды сыграли вничью – 1:1.

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