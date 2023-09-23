Дебютный шедевр Бражко, гол Ярмоленко: "Динамо" обыграло ЛНЗ в результативном матче

"Динамо" победило ЛНЗ в выездном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Черкассах завершился со счетом 2:4 .

"Бело-синие" вышли вперед уже на третьей минуте встречи — Владимир Бражко с дальней дистанции нанес бильярдный удар в левый нижний угол ворот хозяев. Для 21-летнего полузащитника этот гол стал первым за основную команду "Динамо".

В начале второго тайма подопечные Олега Дулуба сумели сравнять счет. На 61-й минуте Виталий Бойко реализовал пенальти, который арбитр назначил за игру рукой Александра Караваева в собственной штрафной.

На 72-й минуте команда Мирчи Луческу во второй раз повела в счете – Андрей Ярмоленко получил передачу от Бражко и из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол.

А еще через шесть минут киевляне забить в третий раз. Назарий Муравский в штрафной ЛНЗ в подкате сбил Владислава Дубинчака, а Виталий Буяльский переиграл голкипера с 11-метровой отметки.

Однако это был еще не конец. На 90+1-й минуте Максим Прядун сократил отставание черкасского клуба до минимума.

Последнее же слово в этом матче сказали киевляне – на 90+4 минуте окончательный счет игры установил Назар Волошин.

После этой победы "Динамо" (12 очков) поднялось на четвертое место в УПЛ. Также у "бело-синих" есть три поединка в запасе. ЛНЗ (7 баллов) располагается на 11-й позиции.

В следующем туре киевляне 1 октября сыграют с "Александрией", а команда из Черкасс 30 сентября встретится с "Вересом".

Читайте также:

"Черноморец" уничтожил "Александрию" и вышел на второе место в УПЛ, "Оболонь" и "Верес" расписали мир

Украинский футбол на ТВ: где смотреть Заря – Днепр-1 и другие матчи 8-го тура УПЛ

"Заря" вырвала ничью у лидера чемпионата Бельгии на старте группового этапа Лиги конференций (видео)