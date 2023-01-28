Первый в сезоне турнир "Большого шлема" выиграла теннисистка из страны-агрессора.

В субботу, 28 января, состоялся финальный матч Australian Open-2023 в одиночном женском турнире. В нем белоруска Арина Соболенко победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Трехсетовый поединок длился 2 часа и 29 минут. Рыбакина выиграла первую партию, но Соболенко смогла совершить камбэк и победила в двух последующих.

Итоговый счет матча – 6:4, 3:6, 4:6 в пользу спортсменки из страны-агрессора, которая помогает России вести войну против Украины.

Отметим, что для Соболенко это первый в карьере титул на турнирах серии "Большого шлема". До этого ее лучшими достижениями были полуфиналы на Wimbledon-2021, а также US Open (2021, 2022).

Ранее сообщалось, что определились финалисты мужского турнира Australian Open-2023. Решающий матч за трофей состоится в воскресенье, 29 января.

Напомним, организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

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