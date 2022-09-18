Дебютный титул WTA в карьере: украинская теннисистка выиграла парный турнир в Словении

Украинка Марта Костюк в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой стали победительницами парного разряда турнира WTA в словенском Портороже.

В финале украинско-чешский тандем одержал победу над испанкой Кристиной Буксой и Терезой Михалковой из Словакии.

Для победы Костюк и Мартинцовой хватило двух сетов - 6:4, 6:0.

Для Марты это первый титул на уровне WTA - как в одиночном, так и парном разрядах. Ранее она триумфовала только на турнирах серии ITF.

Отметим, что Костюк во второй раз в карьере играла в финале турнира WTA. В октябре 2021 года она в паре с Людмилой Киченок вышла в финал турнира в испанском Тенерифе, однако тогда украинки проиграли в борьбе за трофей норвежке Ульрикке Эйкери и австралийке Эллен Перес.

Что касается Мартинцовой, то для нее это тоже первый титул WTA в карьере, ранее она дважды уступала в финалах.

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