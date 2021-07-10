Дед целый тайм смотрел компьютерную симуляцию матча Англия - Дания: думал, что наблюдает за полуфиналом Евро-2020 (видео)

Лучшая оценка работе создателей игры.

Забавный эпизод со своим отцом в TikTok опубликовала жительница Торонто Тасним Бакарат.

Девушка опубликовала видео, как уже пожилой мужчина смотрит на телевизоре стрим компьютерной игры Pro Evolution Soccer, которая ранее выпустила специальное дополнение под Евро-2020.

В ролике видно, как Тасним пытается убедить отца, что он смотрит симуляцию матча, а не полуфинал Чемпионата Европы между сборными Англии и Дании, а тот упорно ей не верит.

"45 минут игры, а он даже глазом не моргнул. Арабские отцы получают удовольствие от этой графики", - прокомментировала ролик девушка.

Сборная Англии обыграла датчан в дополнительное время со счетом 2:1.

со счетом 2:1. В финале турнира команда "Трех львов" сыграет с Италией. Поединок состоится в воскресенье, 11 июня, в Лондоне на "Уэмбли". Начало матча - в 22:00.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, фанатку сборной Англии уволили с работы за поход на матч Евро-2020.

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