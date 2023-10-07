Дефлимпийская сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу (видео)

Дефлимпийская сборная Украины стала победителем чемпионата мира-2023 по футболу, который состоялся в малайзийском Куала-Лумпуре.

На групповом этапе наша национальная команда среди игроков с нарушениями слуха разбила Таиланд (6:0), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и разгромила Аргентину (5:0).

В 1/8 финала "сине-желтые" победили Нигерию (2:0), в четвертьфинале разбили Иран (3:0), а в полуфинале в серии пенальти одолели Сенегал (1:1, пен. 8:7).

В финальном поединке украинцы одержали победу над Японией со счетом 2:1.

Видео матча Украина – Япония

Дефлимпийская сборная Украины впервые завоевала "золото" планетарного первенства. К слову, в 2012 году дефлимпийская сборная Украины стала бронзовым призером чемпионата мира в Турции, а в 2009 и 2022-м была чемпионом Дефлимпийских игр.

Ранее сообщалось, что сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП.

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