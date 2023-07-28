"Делаем уникальное исключение": президент МОК направил письмо Харлан по поводу ее квалификации на ОИ-2024

Томас Бах заверил, что Международный олимпийский комитет остается солидарным с украинскими спортсменами.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах адресовал письмо украинской саблистке Ольге Харлан, в котором известил о решении предоставить ей автоматическую лицензию на Олимпийские игры-2024, которые состоятся в Париже.
В своем обращении глава МОК выразил поддержку Харлан и отметил, что Международный олимпийский комитет "и дальше будет полностью солидарным с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины".
"Мне, как коллеге-фехтовальщику, невозможно представить, что вы чувствуете в этот момент. Война против вашей страны, страдания людей в Украине, неопределенность вокруг вашего участия на ЧМ по фехтованию в Милане, тяжелые внутренние конфликты, которые могут быть у вас и многих ваших коллег, а затем разворачивавшиеся вчера события – все это американские горки эмоций и чувств… Прекрасно, как вы справляетесь с этой невероятно тяжелой ситуацией, и я хотел бы выразить вам свою полную поддержку.
Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительную квоту на Олимпийские игры-2024, если вы не сможете пройти квалификацию в течение оставшегося периода. Мы делаем это уникальное исключение также потому, что текущие процедуры не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за своей дисквалификации.
Понятно, что вы должны соответствовать другим критериям приемлемости, как и любая другая спортсменка. Будьте уверены, что МОК и дальше будет полностью солидарным с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины в эти чрезвычайно трудные времена", – написал Бах в письме к Харлан.
Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию, который проходит в Милане, из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда.
Организаторы турнира исключили украинку из соревнований из-за отсутствия "проявления уважения" к спортсменке из государства-террориста, которая выступала в нейтральном статусе. ТСН.ua собрал все подробности этого скандала.
Напомним, Ольга в видеообращении эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией. Также Харлан назвала виновных в ее дисквалификации на ЧМ по фехтованию.
Читайте также:
"Сохранила честь": Владимир Кличко мощно отреагировал на скандал с дисквалификацией Харлан
"Провокация": министр спорта прокомментировал дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку россиянке
"Российские деньги кровью не пахнут?": в Сети отреагировали на отстранение Харлан с ЧМ по фехтованию