"Делаем уникальное исключение": президент МОК направил письмо Харлан по поводу ее квалификации на ОИ-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах адресовал письмо украинской саблистке Ольге Харлан, в котором известил о решении предоставить ей автоматическую лицензию на Олимпийские игры-2024, которые состоятся в Париже.

В своем обращении глава МОК выразил поддержку Харлан и отметил, что Международный олимпийский комитет "и дальше будет полностью солидарным с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины".

"Мне, как коллеге-фехтовальщику, невозможно представить, что вы чувствуете в этот момент. Война против вашей страны, страдания людей в Украине, неопределенность вокруг вашего участия на ЧМ по фехтованию в Милане, тяжелые внутренние конфликты, которые могут быть у вас и многих ваших коллег, а затем разворачивавшиеся вчера события – все это американские горки эмоций и чувств… Прекрасно, как вы справляетесь с этой невероятно тяжелой ситуацией, и я хотел бы выразить вам свою полную поддержку.

Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительную квоту на Олимпийские игры-2024, если вы не сможете пройти квалификацию в течение оставшегося периода. Мы делаем это уникальное исключение также потому, что текущие процедуры не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за своей дисквалификации.

Понятно, что вы должны соответствовать другим критериям приемлемости, как и любая другая спортсменка. Будьте уверены, что МОК и дальше будет полностью солидарным с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины в эти чрезвычайно трудные времена", – написал Бах в письме к Харлан.

Письмо главы МОК Томаса Баха к Ольге Харлан/Фото: facebook.com/vgytzait

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию, который проходит в Милане, из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда.

Организаторы турнира исключили украинку из соревнований из-за отсутствия "проявления уважения" к спортсменке из государства-террориста, которая выступала в нейтральном статусе. ТСН.ua собрал все подробности этого скандала.

Напомним, Ольга в видеообращении эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией. Также Харлан назвала виновных в ее дисквалификации на ЧМ по фехтованию.

Скандал с Харлан и россиянкой: МОК не смолчал

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