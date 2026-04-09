Делегация "Динамо" приняла участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте

Прощание с Мирчей Луческу / © ФК Динамо Киев

Реклама

Делегация киевского "Динамо" приняла участие в церемонии прощания с легендарным тренером Мирчей Луческу, который умер 7 апреля в возрасте 80 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Церемония прощания с выдающимся румынским специалистом прошла в четверг, 9 апреля, в Бухаресте.

Реклама

"Делегация ФК "Динамо" (Киев) приняла участие в церемонии прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте, где засвидетельствовала уважение всего динамовского коллектива прекрасному Человеку и великому Тренеру.

Братья Суркисы выразили искренние соболезнования и слова поддержки супруге Мистера — Нелли, а также всей семье Луческу", — говорится в заявлении.

"Мирча — это не только часть истории "Динамо", он — часть нашей семьи" , — отметил президент "Динамо»" Игорь Суркис, который не присутствовал на прощании из-за болезни.

Луческу возглавлял "Динамо" с 2020 по 2023 год. Под его руководством "бело-синие" оформили "золотой требл" (завоевали золотые медали чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины) в сезоне-2020/21.

Реклама

Напомним, Луческу в Украине также работал с донецким "Шахтером" (2004-2016). У руля "горняков" румын выиграл 22 трофея: 8 раз становился победителем чемпионата Украины, шесть — национального кубка, семь — Суперкубка Украины, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА.