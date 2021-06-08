Дело дошло до ФИФА: организация отреагировала на скандал с новой формой сборной Украины

Российская сторона получила еще один ответ.

В ФИФА отреагировали на скандал вокруг новой формы сборной Украины, в которой команда выступит на Чемпионате Европы-2020.

"Одобрение экипировки участвующих команд остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира вправе устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы.

Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета.

Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, этот вопрос не попадает в зону нашей непосредственной ответственности. Однако мы хотим подчеркнуть, что в соответствии с нашим уставом ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твердо верит, что политику и спорт смешивать не следует", - цитирует заявление пресс-службы ФИФА russian.rt.com.

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Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Накануне украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение у страны-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

новую экипировку сборной Украины, однако , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина".

посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина". Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.

российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми. В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

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