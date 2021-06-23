Дело Кокорина и Мамаева: жертва скандального избиения отсудила у футболистов "смешную" сумму

Каждый из четырех участников избиения выплатит пострадавшему по 50 тысяч рублей.

Московский суд обязал российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выплатить по 50 тысяч рублей водителю Виталию Соловчуку в качестве компенсации за избиение, которое произошло осенью 2018 года.

Еще по 50 тысяч рублей должны заплатить двое других фигурантов дела: брат Кокорина Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, которые также были участниками драк.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из ответчиков Вячеслава Барика.

Отмечается, что Соловчук, который стал первой жертвой компании российских футболистов, требовал взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела, а также настаивал на компенсации в 120 тысяч рублей, потраченных на лечение. Однако суд не удовлетворил иск потерпевшего.

Ранее Соловчук поведал детали нашумевшего инцидента.

"Минимум пять человек наносили удары. Били руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. Преимущественно били в область головы. Во время избиения кричали, чтобы не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверное, решили, что еще немного, и будет гораздо плачевнее результат. Я не видел, куда они бежали, мне не до этого было.

У меня черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Потерял много крови, она била аж с ушей. Вся одежда пропитана кровью. По фотографиям я уже узнал в обидчиках Кокорина и Мамаева", - рассказывал пострадавший.

Напомним

В октябре 2018 года футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы . В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. По этим фактам была проведена проверка и по ее результатам против игроков было возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам, а Мамаева - к 1 году и 5 месяцам заключения.

В сентябре 2019 года Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по условно досрочному освобождению.

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