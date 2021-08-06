Дело не в деньгах: босс УАФ - об уходе Шевченко и новом тренере для сборной Украины

Дело не в деньгах: босс УАФ - об уходе Шевченко и новом тренере для сборной Украины

В понедельник, 9 августа, главная футбольная сборная страны получит новый тренерский штаб.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко опроверг слухи, что причиной ухода Андрея Шевченко и его тренерского штаба по сборной Украины стал финансовый вопрос.

"У нас не было финансовых вопросов по новому или старому соглашению. Это все бред. Такие вопросы не обсуждались вообще", - заявил президент УАФ в комментарии Профутбол Digital.

Кроме того, Павелко намекнул, кто возглавит "сине-желтых". По его словам, это будет украинский специалист. Официально решение будет принято 9 августа на заседании исполкома УАФ.

"Давайте немного потерпим до понедельника. В понедельник будет исполком и там все увидите. Могу вам сказать, что в понедельник будет тренерский штаб сборной. Относительно кандидатов? Оно все в прессе пишется, плюс-минус так оно и есть.

Иностранный тренер? Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые гораздо лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную", - рассказал Павелко.

Ранее ТСН Проспорт писал, кого "сватают" на место Шевченко.

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

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