Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Дело Пэн Шуай: теннисистка отреклась от обвинений в адрес экс-премьера Китая в изнасиловании

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дело Пэн Шуай: теннисистка отреклась от обвинений в адрес экс-премьера Китая в изнасиловании

Associated Press

Спортсменка опровергла свое прошлое заявление о сексуальном насилии.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай, ранее обвинившая экс-премьера Китая в изнасиловании, опровергла свое прошлое заявление.

В видеоинтервью Lianhe Zaobao 35-летняя теннисистка отказалась от обвинений в сексуальном насилии, а также заявила, что может свободно передвигаться и за ней никто не следит.

"Хочу прояснить ситуацию: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo - мое личное дело. Возникло много недоразумений", - сообщила теннисистка.

Тем временем Женская теннисная ассоциация (WTA) до сих пор обеспокоена ситуацией с Пэн Шуай и считает, что на спортсменку оказывали давление, чтобы она опровергла обвинения в сексуальном насилии. Из-за этого скандала WTA ранее приостановила проведение всех турниров в Китае.

Скандал с теннисисткой Пэн Шуай: что известно

35-летняя Шуай в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли. Теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в которой рассказала неприятные подробности своей личной жизни.

  • Шуай, завершившая игровую карьеру в 2018 году, дважды выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде - Wimbledon в 2013 году и Roland Garros в 2014 году. Всего на ее счету 23 победы на турнирах WTA в парном разряде;
  • Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.

Движение Me Too в Китае: теннисистка Пэн Шуай обвинила высокопоставленного чиновника в насилии

Движение Me Too в Китае: теннисистка Пэн Шуай обвинила высокопоставленного чиновника в насилии

Читайте также:

Море, пляж и страстная романтика: как футболисты УПЛ наслаждаются зимним отпуском

23-летнего футболиста зарезали перед входом в ресторан

Шедевр через всю площадку: вратарь сборной Украины по футзалу отметился удивительным голом (видео)

Следующая публикация