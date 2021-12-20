Дело Пэн Шуай: теннисистка отреклась от обвинений в адрес экс-премьера Китая в изнасиловании

Спортсменка опровергла свое прошлое заявление о сексуальном насилии.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай, ранее обвинившая экс-премьера Китая в изнасиловании, опровергла свое прошлое заявление.
В видеоинтервью Lianhe Zaobao 35-летняя теннисистка отказалась от обвинений в сексуальном насилии, а также заявила, что может свободно передвигаться и за ней никто не следит.
"Хочу прояснить ситуацию: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo - мое личное дело. Возникло много недоразумений", - сообщила теннисистка.
Тем временем Женская теннисная ассоциация (WTA) до сих пор обеспокоена ситуацией с Пэн Шуай и считает, что на спортсменку оказывали давление, чтобы она опровергла обвинения в сексуальном насилии. Из-за этого скандала WTA ранее приостановила проведение всех турниров в Китае.
Скандал с теннисисткой Пэн Шуай: что известно
35-летняя Шуай в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли. Теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в которой рассказала неприятные подробности своей личной жизни.
- Шуай, завершившая игровую карьеру в 2018 году, дважды выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде - Wimbledon в 2013 году и Roland Garros в 2014 году. Всего на ее счету 23 победы на турнирах WTA в парном разряде;
- Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.
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