Дело Пэн Шуай: теннисистка отреклась от обвинений в адрес экс-премьера Китая в изнасиловании

Спортсменка опровергла свое прошлое заявление о сексуальном насилии.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай, ранее обвинившая экс-премьера Китая в изнасиловании, опровергла свое прошлое заявление.

В видеоинтервью Lianhe Zaobao 35-летняя теннисистка отказалась от обвинений в сексуальном насилии, а также заявила, что может свободно передвигаться и за ней никто не следит.

"Хочу прояснить ситуацию: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo - мое личное дело. Возникло много недоразумений", - сообщила теннисистка.

Тем временем Женская теннисная ассоциация (WTA) до сих пор обеспокоена ситуацией с Пэн Шуай и считает, что на спортсменку оказывали давление, чтобы она опровергла обвинения в сексуальном насилии. Из-за этого скандала WTA ранее приостановила проведение всех турниров в Китае.

Скандал с теннисисткой Пэн Шуай: что известно

35-летняя Шуай в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли. Теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в которой рассказала неприятные подробности своей личной жизни.

Шуай коротко вспомнила, как в 2011 году вступила в сексуальные отношения с политиком, когда он еще работал в Тяньцзине. Но вскоре они прекратили общение, поскольку Гаоли получил повышение и переехал в Пекин. Спустя семь лет, когда он завершил политическую карьеру, он снова связался с теннисисткой. Пэн Шуай заявила, что Гаоли принудил ее к половому акту. Пост, опубликованный вечером 2 ноября, был удален в течение получаса. Кроме того, стали исчезать все скриншоты поста и сообщения о нем, заблокирован поиск по именам Пэн и Чжана. Также были закрыты от комментариев страница Пен в Weibo и весь теннисный раздел Weibo. С тех пор две недели Шуай не выходила на связь и не отвечала на звонки. После беспокойства со стороны WTA и мирового сообщества Китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо от Пэн Шуай, где теннисистка якобы утверждает, что она никуда не исчезала, находится дома и ей ничего не угрожает. В письме она также заявляет, что все обвинения в сексуальном насилии, о которых она сама написала ранее, ложные. Китайская государственная медиаорганизация Global Times опубликовала третий за последнее время видеоролик с Пэн Шуай, в котором спортсменка якобы присоединилась к "церемонии открытия финала теннисного матча среди подростков". Однако представитель Женской теннисной ассоциации (WTA) заявил, что видеозаписи являются "недостаточным" доказательством безопасности Шуай и "не отменяют и не решают беспокойство WTA по поводу ее благосостояния и способности общаться без цензуры или принуждения".

Шуай, завершившая игровую карьеру в 2018 году, дважды выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде - Wimbledon в 2013 году и Roland Garros в 2014 году. Всего на ее счету 23 победы на турнирах WTA в парном разряде;

Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.

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