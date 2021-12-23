Дело Селезнева: полиция открыла уголовное производство в отношении скандального футболиста

Нападающему "Миная" грозит серьезное наказание за угрозы в адрес журналиста.

Стали известны новые подробности громкого скандала вокруг форварда закарпатского "Миная" Евгения Селезнева, который в телефонном разговоре угрожал ведущему программы YouTube-канала "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву.

На своей странице в Facebook журналист сообщил, что полиция открыла уголовное производство в отношении футболиста. Также Сенькив отметил, что дело перевели из Киева в Ужгород, поскольку именно в этом городе совершалось правонарушение.

"Имею несколько новостей, которыми не могу не поделиться. Как бы этого ни хотелось, но новости на ту же тему - а что там с делом Селезнева?"

Новость 1. Хорошая. Полиция открыла уголовное производство по этому делу. Статья 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста". Цитата из статьи: "наказывается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы сроком до трех лет".

Новость 2. Плохая. Дело больше не в Киеве. Его перебросили на Ужгород. Поэтому в следственных действиях мне трудно участвовать. Понятно, что дозвониться в ужгородскую полицию (и в любую полицию) - дело нелегкое. Ехать туда - тоже такое себе удовольствие. Объяснение полиции простое - противозаконные действия совершались именно в этом городе.

Если объяснить прозаичнее - дело взялись предметно решать. Например, чтобы перебросить его в Ужгород. А там, учитывая связи бандюков-контрабандистов, владеющих "Минаем", все будет очень просто. Выходит, единственные, кто от этого всего действительно выиграл - это полицейские. Что ж - такая жизнь в Украине. Какого-либо вывода не будет. Даю возможность сделать его вам", - написал Сенькив.

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