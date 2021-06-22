Дело Ястремской: с украинки сняли обвинения в употреблении допинга

Вторая ракетка страны сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

Вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую оправдали в допинговом скандале, который разгорелся накануне Australian Open.

"С Даяны Ястремской решением Независимого трибунала было снято обвинение в умышленном приеме запрещенного препарата. В ходе следствия было установлено, что допинг попал в организм нашей теннисистки по небрежности.

Таким образом, Даяна может вернуться в теннисный тур! К сожалению, выступить на Уимблдоне Ястремской уже не удастся, ведь сетки были закрыты вчера. Однако Даяна уже номинирована в Олимпийскую сборную на Игры в Токио!

Поздравляем Даяну и желаем высоких результатов!" - говорится в заявлении Федерации тенниса Украины в Facebook.

В рейтинге лучших теннисисток планеты Даяна занимает 37-е место. Это второй результат среди украинок.

За карьеру 21-летняя теннисистка выиграла три турнира серии WTA.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ястремская объяснила свой "залет" с допингом сексом с партнером.

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