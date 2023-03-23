"Демонстративное унижение": Ломаченко опубликовал видео с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко сделал новую публикацию в своем Instagram. Спортсмен обнародовал видео информационного агентства "Союз православных журналистов" (СПЖ), которое публикует новости УПЦ Московского патриархата.

На видео сообщается, что члены синода УПЦ три часа ждали под офисом президента Украины Владимира Зеленского.

"20 марта 2023 года произошло событие, которое войдет в историю как позор в отношении власти к церкви. Члены синода украинской православной церкви почти 3 часа безуспешно ждали под офисом президента Владимира Зеленского. Повод был более чем серьезный – изгнание церкви из Киево-Печерской лавры.

Вопрос совсем не в том, что Зеленский не принял синодалов, проблема в том, как это было сделано. Настоятеля и иерархов крупнейшей конфессии страны продержали на улице возле блокпоста несколько часов, а затем прогнали сиреной.

И это при том, что Зеленский был на месте и хоть несколько минут мог точно найти. Архиереев не пригласили подождать внутри, не предложили сесть. Если коротко, ситуацию можно охарактеризовать двумя словами: "Демонстративное унижение". И это унижение не Онуфрия, Павла или Антония. Это показательное унижение миллионов верующих УПЦ, унижение миллионов избирателей, миллионов граждан Украины. Трагедия как раз в этом", – говорится в видео.

Отметим, что это уже далеко не первый скандальный пост Ломаченко в Instagram, из-за чего его страница была заблокирована на территории Украины.

Ранее Ломаченко внесли в реестр предателей Украины, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Боксер попал в громкий скандал, связанный с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата и распространением антиукраинских нарративов российской пропаганды.

Напомним, что недавно Ломаченко попал в новый скандал. На турнире UFC в США он пообнимался и сделал фото с российским бойцом Исламом Махачевым, который является другом главы Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает войну РФ против Украины.

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