День рождения легенды: бессмертные цитаты Валерия Лобановского

Валерий Лобановский / © ФК Динамо Киев

Сегодня, 6 января, легендарному украинскому тренеру Валерию Лобановскому исполнилось бы 87 лет.

Лобановский родился в Киеве 6 января 1939 года. Выступал на позиции нападающего за "Динамо" Киев (1959-1964), "Черноморец" Одесса (1965-1966), "Шахтер" Донецк (1967-1968).

В составе "Динамо" стал чемпионом СССР 1961 года, обладателем Кубка СССР 1964 года. Провел два матча за сборную СССР и два матча за олимпийскую сборную СССР.

После окончания карьеры футболиста Лобановский перешел на тренерскую работу. Возглавлял "Днепр" Днепропетровск (1968-1973) и "Динамо" Киев (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002).

Под руководством Лобановского киевское "Динамо" восемь раз побеждало в чемпионате СССР и пять раз – в чемпионате Украины. В копилке тренера вместе с "бело-синими" шесть побед в Кубке СССР, три – в Кубке Украины, а также триумфы в Кубке обладателей кубков 1975-го и 1986 годов и в Суперкубке УЕФА 1975 года.

Валерий Лобановский / © УАФ

Возглавляемая Лобановским сборная СССР была бронзовым призером Олимпиады-1976 и серебряным – Евро-1988, а сборная Кувейта, с которой также работал Валерий Васильевич, имеет в активе бронзу Азиатских игр 1994 года. Национальную сборную Украины Мэтр возглавлял в 2000-2002 годах.

Лобановский награжден Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги" и орденом ФИФА "За заслуги".

Валерий Лобановский / © ФК Динамо Киев

Умер легендарный тренер 13 мая 2002 года в Запорожье.

Памятник Валерию Лобановскому / © УАФ

В день рождения Лобановского почитаем память и предлагаем вспомнить его бессмертные цитаты, которые не утратили актуальность и сейчас.

Я не понимаю, как можно любить какую-нибудь одну тактику и отмахиваться от другой. Каждая тактика хороша, если она приводит к желаемой цели. А цель всегда одна – победа!

Я не признаю моду. Признаю только то, что рационально. В частности, для нашей команды. Сегодня мы сыграем так, а завтра – иначе.

Умение рационально использовать свои физические и духовные возможности приходит только с накоплением опыта, со зрелостью.

За успех атаки и обороны в равной степени отвечают все полевые игроки. Кто быстрее создаст такую команду, тот заглянет в будущее и получит плоды этого опережения.

Три заповеди уважающего себя тренера: не услышать, не заметить, не сказать.

Современный футбол эволюционирует очень медленно, потому что некоторые игроки, так называемые звезды, получая огромные гонорары, не соответствующие уровню их мастерства, хотят, грубо говоря, эксплуатировать свой талант без попытки повышать уровень мастерства.

Движение – это жизнь, покой – это смерть.

Настоящий тренер обязан внимательно следить за современными мировыми тенденциями, постоянно узнавать что-то новое, а не использовать каждый сезон одни и те же наработки.

Тренер – это творческая личность. А творческая личность имеет право на ошибку.

Меня часто называют диктатором. Я категорически с этим не согласен. Диктатор – это тот, кто готов приказывать, не вдаваясь в размышления оппонента. Я всегда предлагаю игрокам оспорить мои предложения.

Достоевский говорил, что категоричность суждений свойственна невеждам. В частности, поэтому я стараюсь никому ничего не навязывать.

Быть тренером гораздо сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь только мячом, а у бровки управляешь людьми.

Если футболист не понимает, что сейчас в футболе главное уметь играть без мяча, а не с мячом, уже ничего поделать нельзя. От таких нужно отказываться.

Я считаю, что критиковать не только можно, но и нужно. И если критика конструктивна, если в ней есть какой-то разумный смысл, то она идет только на пользу критикуемого.

Суть современного футбола – в создании численного преимущества на разных участках поля. И самое первое требование к игроку – как можно скорее переходить от обороны к атаке и наоборот.

Формула успеха в большом футболе тоже давно вообще известна: жестокий отбор выносит на гребень только тех, кто обладает способностью к колоссальной концентрации душевных и физических сил в момент высоких испытаний.

Копировать привлекательные образцы, догонять кого – занятие бесперспективное. Опережать – вот внушительный смысл работы.