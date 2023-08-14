"Деньги будут капать вместе с кровью детей": экс-тренер "Шахтера" жестко осудил трансферы в Россию

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера", а ныне наставник французского "Лилля" Паулу Фонсека публично выступил против трансферов, связанных с российскими клубами.

Португальский специалист на своей странице в Twitter отреагировал на слухи вокруг его бывшего клуба "Брага", а также "Бенфики", которые якобы могут продать своих футболистов в чемпионат России.

Фонсека написал открытое письмо, в котором призвал португальские клубы не вести переговоры с командами страны-террориста. Он также привел пример итальянского "Сассуоло", который принципиально отказался продавать своего защитника Рожерио в московский "Спартак".

"В течение этой недели я читал, что "Бенфика" и моя "Брага" рассматривают возможность продажи Шикинью и Тормены российским клубам. "Бенфика", которая образцово развернула кампанию по помощи Украине с начала войны. Моя "Брага", которую возглавляют отзывчивые люди с большими сердцами. Я не хочу в это верить. Я отказываюсь это делать.

Две недели назад российский клуб ("Спартак" – прим.) пытался купить левого защитника "Сассуоло" Рожерио. Итальянский клуб отказался от переговоров по этическим вопросам, связанным с войной.

Призываю "Бенфику" и "Брагу" последовать примеру итальянского клуба. Я знаю, что время идет, и люди дома больше не слушают новости, связанные с войной в Украине, но каждый день Россия продолжает убивать людей и, прежде всего, невинных детей, возможно, некоторых из них дома во время просмотра футбольного матча.

Одно я знаю. Если "Бенфика" и моя "Брага" закроют соглашения с российскими клубами, эти деньги будут капать вместе с кровью ежедневно погибающих в Украине детей. И многие из этих детей любили футбол", – написал Фонсека.

Фонсека возглавлял "Шахтер" с 2016 по 2019 год. Под его руководством "горняки" по три раза выиграли чемпионат и Кубок Украины, а также завоевали один Суперкубок страны.

После ухода из донецкого клуба португалец тренировал итальянскую "Рому" (2019-2021), а с 2022 года работает во французском "Лилле".

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