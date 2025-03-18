Деньги не пахнут: легендарный итальянский футболист собрался приехать в Москву и вызвал скандал

Легенда итальянского футбола, бывший полузащитник "Ромы" Франческо Тотти вызвал громкий скандал своими намерениями приехать в Москву на церемонию награждения, которую организовывает одна из местных букмекерских контор.

Об этом сообщает Financial Times.

Недавно на медиафасадах в российской столице был замечен видеоролик с анонсом предстоящего приезда 48-летнего итальянца.

"Император едет в Третий Рим", – говорится в сообщении на экране. Отметим, что "Император" – прозвище Тотти, который всю свою карьеру выступал за "Рому".

Francesco #Totti andrá в #Russia il prossimo 8 апреля, ospite d'onore di un evento sportivo. В иммагине дел'ex capitano della #Roma è apparsa su diversi cartelloni di Mosca. #Tg1 Alessandra Barone pic.twitter.com/aLT2rndSUb — Tg1 (@Tg1Rai) 15 марта, 2025

Кроме того, в Instagram распространили видео, где сам Франческо подтверждает, что собирается приехать в Москву.

"Все правильно, я еду 8 апреля в Москву. Приму участие в Премии (букмекерской конторы – прим.). Не знаю, что вы там придумали, но поддержу крутую идею", – сказал Тотти в видеообращении.

В Италии же возмутились намерениями Тотти посетить страну-террориста, которая продолжает вести захватническую войну против Украины. Известные чиновники и болельщики призывают "Императора" отменить свою поездку в РФ.

"Франческо, Рим любит тебя за твое сердце и щедрость: не позволяй им ассоциироваться с теми, кто презирает права человека и демократию", – сказал Андреа Массарони, римский координатор небольшой либеральной партии "Больше Европы".

Марко Сетаччиоли, государственный служащий и проукраинский активист, написал, что своей поездкой в государство-агрессор Тотти "сводится к пропагандистскому менестрелю Путина".

Итальянские пользователи соцсетей отмечают, что легендарный футболист "продался за российские рубли".

"Путин ошибался, ему следовало начать вторжение в Европу из Италии, это заняло бы три дня. После трех лет войны, которая забрала тысячи жизней и похитила тысячи детей… есть итальянцы, которые едут поклониться путинскому режиму".

"Франческо Тотти, не знаю, насколько сознательно, подвергается империалистической пропаганде Путина. Его пригласили в Москву на мероприятие, посвященное спорту и ставкам под лозунгом "Император едет в Третий Рим". Третий Рим – империалистическое название Москвы. Ужасно".

"Я просто скажу: "Жаль…" Я уважал Тотти как футболиста (и продолжу уважать), но также как человека. После этого для меня он может оставаться в РФ. Сегодня люди продаются за что угодно, мог бы подумать об этом раньше – Берлускони обсыпал бы его золотом".

Тотти – бывший капитан "Ромы", цвета которой защищал на протяжении всей карьеры, с 1992 по 2017 год. Франческо является чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы 2000 года в составе сборной Италии. С римским клубом он выигрывал Серию А в сезоне 2000/01, а также по два раза поднимал над головой Кубок (2006/07, 2007/08) и Суперкубок Италии (2001, 2007).

Отметим, что Тотти – не первая звезда футбола, которую Россия деньгами заманивает к себе во время полномасштабного вторжения в Украину. После 2022 года в Москве на аналогичном мероприятии побывали Эммануэль Адебайор и Кафу.

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