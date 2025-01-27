"Деньги решают очень много": Харлан жестко разнесла Международную федерацию фехтования

Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан жестко раскритиковала Международную федерацию фехтования (FIE), в том числе избрание президентом организации российского олигарха Алишера Усманова.

"Это значит, что деньги решают очень много в спорте тоже. Вот и все. У меня нет много комментариев по этой теме, потому что, если честно, мне осточертело вот это поведение международной федерации. Я не говорю президента, которого выбрали сейчас, я говорю всей федерации.

Потому что это очень большая организация, которая поддерживает, которая хочет поиграть в эту игру с коррупцией и так далее в нашем виде спорта. А она очень распространена влиянием россиян или узбеков или кого-то еще на результаты. Есть даже видео, и мы это видим на соревнованиях, и это очень плохо. Мы ничего с этим не сможем поделать, потому что эта машина очень большая и, к сожалению, деньги решают очень много.

Поэтому когда я видела эти результаты, когда я услышала, что он баллотируется как президент – я не удивилась вообще. Вот вообще. Я знала, что его поддерживают, но не думала, что это будет 126 стран (на самом деле 120 – прим.). Ну, реально, я не думала, что это будет 126 стран. Я думала, ну 90, ну 100. 26 стран проголосовали за другого кандидата. Вы что? Я была шокирована, если честно", – сказала Харлан в интервью Liga Life.

Добавим, что через несколько дней после избрания Усманов добровольно ушел с поста президента FIE.

Ранее Усманов уже возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 по 2022 год, когда ушел с поста президента FIE после того, как Европейский Союз наложил на него санкции.

Решение применить к нему санкции было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.

Напомним, Харлан на Олимпиаде-2024 в Париже завоевала две медали: командное "золото" и "бронзу" в личном первенстве. Теперь в активе Ольги шесть олимпийских наград. Она стала абсолютной рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах.

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