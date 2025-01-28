Денис Беринчик – Кейшон Дэвис: букмекеры назвали фаворита боя за звание чемпиона мира

Поединок с участием украинского чемпиона состоится 14 февраля в Нью-Йорке.

14 февраля 2025 года украинец Денис Беринчик будет защищать пояс WBO в легком весе против американца Кейшона Дэвиса.

Поединок состоится в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Madison Square Garden".

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

Прогнозы букмекеров на бой Денис Беринчик – Кейшон Дэвис

По оценкам букмекеров, фаворитом поединка является американский боксер. На победу Дэвиса принимаются ставки с коэффициентом 1,25. Выигрыш Беринчика – 4,00.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 19,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Кейшона по очкам – 1,90. Триумф американца нокаутом – 3,10.

Победа Дениса судейским решением оценена коэффициентом 5,50. Досрочная победа украинца – 12,00.

В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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