Денис Иванков в подкасте Дениса Бойко: о футболе в Узбекистане и любви к Украине

Денис Бойко и Денис Иванков

Реклама

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко узбекистанец Денис Иванков рассказал о футбольной жизни на родине, тренировках вратарей олимпийской и национальной сборных Узбекистана и Украине в его жизни.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Впервые я попал в Киев, когда мы играли против "Динамо" в 1991 году": Иванков об Украине

Реклама

До записи нового выпуска подкаста Денис Иванков в последний раз был в Киеве 3 января 2022 года. Тогда он полетел в Узбекистан на сборы и только этим летом смог впервые вернуться в Киев.

С 2008 года Денис Иванков с семьей проживают в Киеве, ведь его жена украинка, с которой он познакомился, когда работал тренером олимпийской сборной Узбекистана.

"Все нормальные люди, которые смотрят не только телевизор, понимают, что происходит, кто агрессор. За мою проукраинскую позицию мне доставалось, когда я несколько футболок клуба, где я тренировал, отправлял в Украину на аукцион и деньги шли на ВСУ, клуб запретил мне отправлять еще".

"В футбол я попал неслучайно": о карьере игрока

Реклама

Денис Иванков родился в спортивной семье, ведь его отец также профессиональный футболист и тренер. Будучи с отцом на играх, тренировках, съездах, Денис понял, что хочет стать вратарем.

"Мне нравилось быть в воротах, не могу сказать, что стоять, потому что это неправильно, но и сказать, что я играл в воротах неправильно, потому что на тот момент я еще не мог играть вообще. Мне нравилось там находиться, поэтому мне давали перчатки и так постепенно я стал заниматься".

С 8 класса спортсмен учился в спортинтернате, а в 19 лет он стал частью своей первой профессиональной команды Узбекистана.

После тяжелой травмы Денис закончил футбольную карьеру в 25 лет.

Реклама

Тренерство

Между карьерой профессионального футболиста и тренера у Дениса было 5 лет перерыва. За это время он восстанавливался после травмы и искал себя в бизнесе, но напрасно. К решению вернуться в футбол его подтолкнул отец, который предложил тренировать вратарей.

За исключением двух лет, когда тренировал украинский клуб "Княжа" и латвийский "Лиепая", весь профессиональный путь Иванкова прошел в Узбекистане.

"В один момент в "Насафе" (ред. – профессиональный узбекский ФК) мы выходили на тренировку и не было вратарей. Тогда два играли в олимпийской сборной Узбекистана, а еще два – в национальной".

Реклама

Вратарей в национальной сборной Узбекистана Иванков тренировал 3 года. В то время тренером сборной был Эктор Купер, который приехал с собственным тренерским штабом, однако без специалиста, который занимается вратарями.

Денис говорит, что у него нет одноразовых занятий, хотя ему за это не доплачивают, однако для него важнее результаты его воспитанников.

Финансовые условия в Узбекистане

Иванков говорит, что сегодня в Узбекистане для профессиональных футболистов очень хорошие условия.

Реклама

"Средняя зарплата у хорошего вратаря – это 10 000$. Я сейчас взял парня, который получил зарплату 80$, а теперь дал ему 500$, но если от этого ему "сорвет голову", то мы попрощаемся, потому что это только начало. Если он прогрессирует, то я иду к руководству и, несмотря на его контракт, я поднимаю ему зарплату".

Для молодых ребят сегодня в Узбекистане предлагают небольшие деньги, однако эта сумма увеличивается постепенно, когда есть потенциал и настойчивость. Больше получают те, кто уже играл в сборной.

Каким должен быть вратарь?

Денис Иванков говорит, что для него очень важно, чтобы вратари были не только спортивными и сильными, но и интеллектуалами.

Реклама

"Они у меня все в институте учатся! Чем они будут заниматься, когда футбол закончится? Они ведь даже лицензии на тренерство не получат без высшего образования".

Вратарь должен быть не только быстрым, но и высоким. Невысоким ребятам, которые хотят стать голкиперами, но имеют ниже 185 см, трудно добиться успеха. Таких юношей Денис отговаривает от строительства карьеры в футболе, лучше учиться и искать себя.

"Если ребенок хочет, я буду тренировать его. Это даже будет стимулировать его, если у ребенка такой пыл к учебе, будет землю грызть. Но параллельно с этим необходимо учиться, учить языки. Но многие этим пренебрегают".

Напомним, что интервью с Денисом Иванковым вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.

Реклама