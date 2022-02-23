Депутаты Европарламента призвали УЕФА прекратить сотрудничество с "Газпромом" и лишить РФ финала ЛЧ

Депутаты Европарламента призвали УЕФА прекратить сотрудничество с "Газпромом" и лишить РФ финала ЛЧ

Александра Чеферина попросили о расторжении соглашений с компанией страны-агрессора.

Несколько депутатов Европарламента настаивают на том, чтобы Европейский футбольный союз (УЕФА) расторг контракты с "Газпромом" из-за вторжения российской армии в Украину.

Политики обратились с письмом к руководителю футбольной организации Александру Чеферину, в котором потребовали прекращения сотрудничества с "Газпромом", а также переноса финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга.

"Времена наблюдения за ситуацией прошли. УЕФА должен действовать сейчас и больше не должен узаконивать этот режим", - говорится в тексте письма.

Отметим, что решающий поединок самого престижного клубного турнира Европы должен пройти 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Ранее сообщалось, что на фоне российской агрессии против Украины финал ЛЧ может состояться на лондонском "Уэмбли", впрочем, представители УЕФА опровергли вариант переноса финала из России.

В свою очередь, глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что финал Лиги чемпионов нельзя проводить в России. А глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала английские клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов в РФ.

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