"Держили его семеро": промоутер рассказал, как Джошуа чуть не подрался с тренером Усика

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, что после оглашения результатов Эй Джей чуть не подрался с тренером украинского боксера Юрием Ткаченко.

Британец был настолько разочарован своим поражением, что поднял вверх два пояса, принадлежавших Усику, и выбросил их за пределы ринга.

"Я очень хорошо отношусь к Джошуа. Он делал это не со зла, не имел каких-то плохих намерений. Это выброс эмоций. Как это было? Он услышал вердикт и понял, что проиграл. Психология поединка была такова, что он практически прикоснулся к победе. Как говорит Усик, в восьмом раунде он увидел в глазах Джошуа победу - Энтони начал ее осознавать, от чего поражение стало еще более болезненным.

Сначала он поздравил, обнялся, а потом пошел к себе в угол. Дальше на Усика повесили пояса, но титул WBA не на заклейке, а на ремешке. Я закрывал ремешок, чтобы надеть его на Усика. Один закрыл, а другой не смог. В этот момент подходит Джошуа и говорит: "Дай сюда". Берет еще пояс The Ring, уходит к себе в угол и выбрасывает их из ринга.

Он проходил вдоль одной стенки канатов, шел очень уверенным шагом и задел плечом Юрия Ивановича, тренера Саши. Юрий Иванович обернулся и говорит: "Ты что?", а Джошуа завелся: "Don't f*ck with me!". Его действительно начали держать. Он хотел бросаться. Сын Юрия Ивановича подошел - такое напряжение. Он действительно яростный, с яростными глазами. Держали его семеро. Он ушел, нырнул между канатами и побежал", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BoxOffice.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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