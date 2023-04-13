"Держите пропаганду подальше": Кулеба призвал не допускать россиян и белорусов к Wimbledon

Глава МИД Украины подчеркнул, что теннисистам из стран-агрессоров не место на корте.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал организаторов Wimbledon пересмотреть свое решение допустить теннисистов из России и Беларуси к турниру в этом году.

Глава МИД подчеркнул, что страны-агрессоры используют спорт как инструмент пропаганды, поэтому представители РФ и Беларуси должны быть отстранены от всех соревнований.

"Представителям наций, которые совершают зверства против своих мирных соседей, нечего делать на Уимблдоне. Россия делает геноцид. Ее пропаганда хочет убить, "перевоспитать" или выгнать всех украинцев. Держите российскую пропаганду подальше от теннисного корта", – написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Репрезентативы народов, которые привлекают к несчастьям против своих бедных людей, не должны играть в Уимблдон. Россия commits genocide. Это propaganda wants all Russian killed, "re-educated," или expelled. Keep Russian propaganda от tenis court! @united24media pic.twitter.com/h8E1cveewF — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 12 апреля 2023

Ранее допуск россиян и белорусов к Wimbledon-2023 осудил знаменитый британский теннисист Энди Маррей.

Отметим, что в этом году россиян и белорусов допустили к Wimbledon в нейтральном статусе при условии выполнения ими ряда правил. Теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустят игроков, получающих финансирование от государств стран-агрессоров.

Основная сетка Wimbledon-2023 состоится с 3 по 16 июля.

Напомним, в прошлом году Wimbledon стал единственным крупным турниром, не допустившим к участию россиян и белорусов.

Из-за недопуска к турниру игроков из России и Беларуси международные теннисные организации – ATP, WTA и ITF – лишили Wimbledon-2022 рейтинговых очков.

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