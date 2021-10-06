"Держу штаны застегнутыми": Фьюри заявил об отказе от секса и мастурбации перед боем с Уайлдером

"Держу штаны застегнутыми": Фьюри заявил об отказе от секса и мастурбации перед боем с Уайлдером

Ранее он заявлял несколько иначе.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, как он готовится к своей первой защите титула.

Об этом сообщает DailyMail.

Британский боксер заявил о том, что он кардинально изменил свои взгляды на секс и самоудовлетворение в процессе подготовки к поединку с Деонтеем Уайлдером.

"Идея о том, что ни один из бойцов не занимается сексом перед дракой, является мифом. Но я в это не верю. Я борец старой школы. Мне нравится оставаться сильным. Сохраните всю такую энергию, а затем позвольте всей агрессии взорваться на моего противника в ночь боя", — сказал Фьюри.

Ранее Фьюри заявлял, что мастурбирует семь раз в неделю перед боем с Уайлдером.

Бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В Украине это будет уже утро 10 октября. Ориентировочное время начала поединка — не ранее 05:00 по киевскому времени.

На кону в бою между Фьюри и Уайлдером будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри. Остальные три самых престижных титула хэвивейта — WBA, WBO и IBF — сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Сначала бой Фьюри и Вайллдера был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставила организаторов подвинуть дату грандиозной битвы ;

; Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; В активе 33-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья;

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом), одна ничья и одно поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 американец проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

Ранее рассказывалось о том, что Фьюри предложил Джошуа тренировать его к реваншу с Александром Усиком.

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