Дерзость не приветствуется: звезда "Динамо" Загреб получил наказание за некорректное выполнение пенальти (видео)

Арбитр не оценил поведение форварда.

В среду, 15 декабря, в рамках чемпионата Хорватии состоялся матч между "Истрой" из Пулы и загребским "Динамо".

В конце игры произошел странный инцидент. На последних минутах встречи нападающий гостей Бруно Петкович исполнял пенальти в ворота "Истры".

Футболист сделал это очень дерзко — подходил к мячу пешком, а перед ударом дезориентировал голкипера ощутимой паузой. За это арбитр наказал пижона второй желтой карточкой и взятие ворот отменил. Поскольку она была второй в активе форварда, сразу же было удаление.

Strangest sending off ever?!



Bruno Petkovic got a red for taking a penalty for Dinamo vs Istra! pic.twitter.com/laVIbgmU24 — Soccer AM (@SoccerAM) December 16, 2021

Команды завершали матч 10 на 9, поскольку раньше удалили по одному игроку у каждой. Несмотря на это, "Динамо" умудрилось не только удержать победный счет, но и закрепить преимущество — 2:0.

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