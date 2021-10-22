"Десна" и "Александрия" расписали боевую ничью в матче-открытии тура УПЛ

Команды находятся в шаге от еврокубковой зоны.

Черниговская "Десна" в рамках стартового поединка 12-го тура украинской Премьер-лиги расписала дома результативную ничью против "Александрии" со счетом 1:1.

Отметим, что оба гола в этом матче были забиты в первой половине. Открыл счет полузащитник гостей Максим Третьяков — на 27 минуте он среагировал на скидку от партнера и переправил игровой снаряд точно знает назначению.

Впрочем, уже через восемь минут подопечные Александра Рябоконя восстановили паритет — Денис Безбородко плотным ударом сделал счет на табло 1:1.

Во второй половине противостояния команды имели достаточное количество голевых моментов, но реализовать хотя бы один никому так и не удалось. В конце концов, "Десна" и "Александрия" набрали в свою копилку по одному баллу в турнирной таблице.

"Десна" после этой игры набрала 18 очков и осталась на седьмой позиции;

"Александрия", в свою очередь, имеет на пункт больше и идет шестой.

Добавим, что тур продолжится в субботу и воскресенье, где будет сыграно по три встречи.

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