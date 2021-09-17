"Десна" на последней минуте вырвала победу над "Рухом" и догнала "Шахтер" в таблице УПЛ

"Десна" на последней минуте вырвала победу над "Рухом" и догнала "Шахтер" в таблице УПЛ

Черниговская команда добыла три очка благодаря голу Андрея Тотовицкого.

"Десна" и "Рух" открыли 8-й тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове завершился минимальной победой хозяев - 1:0.

Решающий гол подопечные Александра Рябоконя забили в конце противостояния. На последней минуте основного времени отличился Андрей Тотовицкий.

Благодаря этому результату "Десна" (16 очков) поднялись на третье место турнирной таблицы УПЛ. Черниговская команда сравнялась с "Шахтером", который провел на одну игру меньше.

"Рух" с 8 баллами остался на 9-й позиции.

В матчах 9-го тура УПЛ "Десна" 26 сентября примет "Металлист 1925", а "Рух" днем ранее дома сыграет против "Динамо".

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