"Десна" обвинила "Александрию" в "краже" игрока - подробности скандала в украинском футболе

Вероятно, дело придется решать в суде.

В украинском футболе разразился новый скандал. Накануне "Александрия" объявила о подписании полузащитника Владислава Калитвинцева, однако, как оказалось, официально он еще остается игроком "Десны".

Зимой Калитвинцев решил расторгнуть соглашение с черниговским клубом из-за задолженности по заработной плате. 29-летний футболист быстро нашел себе новую команду. Однако президент Десны Владимир Левин утверждает, что Владислав самовольно покинул черниговцев и не имел права подписывать контракт с другим клубом.

"Владислав - наш игрок. Мы обратились к "Александрии" и Калитвинцеву, чтобы они разъяснили эту ситуацию: почему они подписали контракт без участия "Десны", если футболист не является свободным агентом?

Мы должны узнать о позиции "Александрии". Знаете, входить в конфликт самое простое - выходить сложно. Будем искать компромисс. Нам нужно понимание, почему "Александрия" сделала такой шаг, зная, что он наш игрок?

Во время перехода из клуба в клуб, один должен заплатить другому - для этого ведутся переговоры, подписывается контракт. Футболист может переходить самостоятельно, будучи свободным агентом. Сейчас же произошел казус, в котором мы сейчас находимся. Мы ждем Калитвинцева у нас на тренировке 16 января", - приводит слова президента черниговцев Футбол NEWS.

В то же время сам футболист не собирается возвращаться в "Десну", несмотря на протесты черниговского клуба.

"Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм. Рассчитались ли со мной? Нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно", - сказал Владислав в эфире Футбол NEWS.

В нынешнем сезоне на счету Калитвинцева 16 матчей за "Десну" в УПЛ, три гола и четыре результативных передачи.

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