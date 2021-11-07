"Десна" уверенно победила "Львов" и прервала длительную безвыигрышную серию в УПЛ

"Десна" уверенно победила "Львов" и прервала длительную безвыигрышную серию в УПЛ

Команда Александра Рябоконя не знала вкуса о победе с середины сентября.

Черниговская "Десна" обыграла ПФК "Львов" в поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги. Матч на "Арене Львов" закончился победой гостей со счетом 2:0 .

Оба гола черниговская команда забила во втором тайме. На 52-й минуте "северян" вывел вперед Владислав Калитвинцев. А на 82-й минуте Тарас Завийский закрепил преимущество "Десны".

Отметим, что львовяне завершали игру в меньшинстве - в компенсированное время прямую красную карточку получил Александр Романчук.

Таким образом, подопечные Александра Рябоконя прервали серию из пяти матчей без побед в Чемпионате Украины. До этого черниговцы последний раз выигрывали 17 сентября у "Руха".

"Десна" (21 очко) поднялась на седьмое место в УПЛ. Команда Олега Дулуба осталась на 13-й позиции, имея 10 баллов в своем активе.

В следующем туре УПЛ, после паузы на поединки национальных сборных, "Десна" 21 ноября примет "Колос", а "Львов" днем раньше дома встретится с "Зарей".

Читайте также:

Старейший, титулованный клуб Италии, который сейчас пасет задних: что известно о новой команде Шевченко

"Шахтер" воспользовался неудачей "Динамо" и сбросил киевлян с вершины таблицы УПЛ

Поход на футбол, балет с Никитюк и бабушкины блины: Свитолина показала фото из отпуска в Украине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку