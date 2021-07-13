Десять дней до старта Игр-2020: в Токио открылась Олимпийская деревня (фото)

Десять дней до старта Игр-2020: в Токио открылась Олимпийская деревня (фото)

Проживать там будут 158 украинских спортсменов.

13 июля, за десять дней до старта Олимпийских игр-2020, в столице Японии Токио открыла свои двери Олимпийская деревня.

Она расположена на берегу Токийского залива и имеет площадь в 44 гектара. Олимпийская деревня включает 21 здание. Для проживания атлетам выделено больше 3,6 тысяч комнат.

НОК Украины

Отмечается, что кровати в комнатах спортсменов сделаны из картона, а матрасы из пластика. Они предназначены для дальнейшей переработки. Такие "картонные" кровати способны выдержать вес до 200 кг.

НОК Украины

В соответствии с новыми протоколов, разработанных Оргкомитетом Игр в Токио, спортсмены должны прибыть в олимпийскую деревню не ранее чем за 5 дней до начала своих соревнований и уезжать в течение 2 суток после завершения выступлений.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории Олимпийской деревни круглосуточно будет работать отдельный медицинский блок. В течение своего пребывания в Токио спортсмены ежедневно будуть сдавать тесты на COVID-19, носить маски и придерживаться всех установленных правил безопасности.

НОК Украины

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Как ранее писал ТСН Проспорт, сборная Украины объявила состав на Игры в Токио. В заявку "сине-желтых" попали 158 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Новости Украины: Олимпийские Игры в Токио - чем особенная форма украинских атлетов

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