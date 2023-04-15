Десять голов на двоих: "Металлист" и "Верес" устроили феерическую "перестрелку" в УПЛ

Харьковский "Металлист" и ровенский "Верес" сыграли вничью в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Мегарезультативный поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 5:5 .

В первые десять минут игры харьковчане забили дважды – отличились Егор Картушов и Богдан Порох.

Однако потом "Верес" ответил своими двумя мячами – пенальти реализовал Андрей Близниченко, после чего из игры забил Владислав Шарай.

На 25-й минуте Максим Прядун снова вывел харьковский клуб вперед, но на 36-й минуте номинальные гости отыгрались усилиями Даниила Хондака.

Уже через две минуты "Металлист" в очередной раз был впереди – гол Богдана Бойчука позволил харьковчанам отправиться на перерыв в роли лидера.

Во втором тайме голевая феерия продолжилась. Шарай и Близниченко забили еще по голу и вывели уже "Верес" вперед в этом увлекательном поединке. Однако "Металлист" сумел избежать поражения – окончательный счет в матче на 82-й минуте установил игрок харьковчан Владислав Наумец.

Отметим, что это был не только самый результативный матч нынешнего сезона УПЛ, но и повторение самой результативной игры в истории чемпионатов Украины.

Кроме того, впервые в истории чемпионатов Украины обе команды забили по 5 голов в одном матче.

"Металлист" (19 очков) занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице УПЛ. "Верес" (20 баллов) идет на 13-й строчке.

В следующем туре харьковский клуб 22 апреля сыграет с "Ворсклой", а подопечные Юрия Вирта в тот же день примут "Минай".

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