Десятая победа подряд: "Интер" одолел "Болонью" и продолжил лететь к "скудетто" (видео)

"Нерадзурри" стали еще на шаг ближе к чемпионскому титулу.

"Интер" на выезде одержал победу над "Болоньей" в матче 28-го тура итальянской Серии А – 0:1 .

Единственный гол подопечные Симоне Индзаги забили в первом тайме. На 37-й минуте защитник "нерадзурри" Ян Биссек отличился после передачи Алессандро Бастони.

Обзор матча "Болонья" – "Интер"

Будет добавлен в скором времени.

Эта победа стала для "Интера" десятой подряд в Серии А. Если же смотреть на все турниры, то миланский клуб выиграл 13 матчей подряд.

После этого поединка "нерадзурри" (75 очков) увеличили свой отрыв на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии до 18 баллов. Ближайший преследователь – "Ювентус", который в случае победы над "Аталантой" будет отставать от "Интера" на 15 пунктов. "Болонья" (51 балл) находится на четвертой позиции.

В следующем туре итальянского чемпионата "Интер" 17 марта примет "Наполи", а подопечные Тьяго Мотты 15 марта на выезде сыграют с "Эмполи" украинца Виктора Коваленко.

Отметим, что уже в среду, 13 марта, "нерадзурри" в Мадриде встретятся с "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась минимальной победой "Интера" со счетом 1:0.

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