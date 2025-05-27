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Десятилетие с финала "Днепра" в Лиге Европы: Ротань, Бойко, Федорчук, Селезнев и Кобельков в спецвыпуске Игоря Цыганика
Ровно 10 лет назад состоялся последний финал с участием украинской команды в еврокубках.
По случаю десятилетия с финала "Днепра" в Лиге Европы на YouTube-канале спортивного комментатора Игоря Цыганика вышел спецвыпуск рубрики "Часопыс" . Ключевые лица украинского футбольного клуба "Днепр" вспомнили исторический путь в Варшаву.
Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.
27 мая 2015 года состоялся последний на сегодня финал с участием украинской команды – "Днепр" сыграл против испанской "Севильи" на "Национальном стадионе" в Варшаве. Несмотря на поражение со счетом 2:3, команда под руководством легендарного Мирона Маркевича в сезоне 2014/2015 подарила миллионам украинцев невероятные впечатления.
Капитан Руслан Ротань, вратарь Денис Бойко, опорный полузащитник Валерий Федорчук, форвард Евгений Селезнев, комментатор Владимир Кобельков вместе с Алексеем Корицким и Игорем Цыгаником пройдутся по определяющим моментам с начала квалификации.