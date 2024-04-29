Десятый титул за последние 12 лет: ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции

Для парижского клуба это 12-е чемпионство в истории и третье подряд.

ПСЖ досрочно выиграл чемпионат Франции сезона-2023/24. Команда Луиса Энрике обеспечила себе титул за три тура до конца текущего розыгрыша Лиги 1.

Этому посодействовала победа "Лиона" над "Монако" (3:2) в домашнем матче 31-го тура французского чемпионата. Отрыв парижан от занимающих второе место "монегасков" составляет 12 очков. Таким образом, ПСЖ стал недостижимым для соперников в турнирной таблице.

Для парижан это третье подряд чемпионство и 12-е в истории (1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2023/24).

Причем десять из этих титулов ПСЖ завоевал за последние 12 сезонов. За это время гегемонию парижан сумели прервать только "Монако" (2016/17) и "Лилль" (2020/21).

ПСЖ – рекордсмен Франции по числу чемпионских титулов. Ближайшими преследователями парижан являются "Сент-Этьен" (10), "Марсель" (9), "Монако", "Нант" (по 8), "Лион" (7), "Бордо", "Реймс" (по 6).

Добавим, что в этом сезоне подопечные Энрике могут выиграть еще несколько трофеев. Парижане продолжают борьбу в Лиге чемпионов и уже в среду, 1 мая, в Дортмунде сыграют против "Боруссии" в первом матче полуфинала.

Также ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, где 25 мая сразится с "Лионом".

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