"Детям нужен мир сейчас": известный британский теннисист пожертвует самым маленьким украинцам все призовые за сезон

Маррей отметится благородным поступком.
Известный британский теннисист Энди Маррей пожертвует все свои призовые заработанные до конца года в помощь пострадавшим от войны украинским детям.
Об этом британец сообщил на своей странице в Twitter.
"Более 7,5 миллионов детей находятся в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с фондом UNICEF в Великобритании, чтобы помочь им доставить медикаменты и наборы для развития детей в раннем возрасте".
Также жизненно важно продолжать образование, поэтому UNICEF работает над обеспечением доступа к обучению для детей-переселенцев, а также поддерживает восстановление поврежденных школ вместе с заменой оборудования и мебели.
Я намерен пожертвовать свои призовые, заработанные до конца года. И также любой в Великобритании может поддержать гуманитарную помощь UNICEF, сделав пожертвования. Детям в Украине нужен мир сейчас", – написал Маррей.
Напомним, ATP, WTA, ITF и турниры "Большого шлема" пожертвуют на гуманитарную помощь Украине по 100 тысяч долларов, а вторая ракетка мира Новак Джокович написал украинскому теннисистку Сергею Стаховскому и предложил финансовую помощь на борьбу против российских оккупантов.
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы