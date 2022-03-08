"Детям нужен мир сейчас": известный британский теннисист пожертвует самым маленьким украинцам все призовые за сезон

"Детям нужен мир сейчас": известный британский теннисист пожертвует самым маленьким украинцам все призовые за сезон

Маррей отметится благородным поступком.

Известный британский теннисист Энди Маррей пожертвует все свои призовые заработанные до конца года в помощь пострадавшим от войны украинским детям.

Об этом британец сообщил на своей странице в Twitter.

"Более 7,5 миллионов детей находятся в опасности из-за эскалации конфликта в Украине, поэтому я работаю с фондом UNICEF в Великобритании, чтобы помочь им доставить медикаменты и наборы для развития детей в раннем возрасте".

Также жизненно важно продолжать образование, поэтому UNICEF работает над обеспечением доступа к обучению для детей-переселенцев, а также поддерживает восстановление поврежденных школ вместе с заменой оборудования и мебели.

Я намерен пожертвовать свои призовые, заработанные до конца года. И также любой в Великобритании может поддержать гуманитарную помощь UNICEF, сделав пожертвования. Детям в Украине нужен мир сейчас", – написал Маррей.

Напомним, ATP, WTA, ITF и турниры "Большого шлема" пожертвуют на гуманитарную помощь Украине по 100 тысяч долларов, а вторая ракетка мира Новак Джокович написал украинскому теннисистку Сергею Стаховскому и предложил финансовую помощь на борьбу против российских оккупантов.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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