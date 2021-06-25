"Детям желают смерти": звездному футболисту угрожают расправой после неудачных действий в матче Евро-2020

Неожиданная сторона футбольного праздника.

Звездный испанский форвард Альваро Мората рассказал об угрозах, которые он получал после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с командой Польши.

"Я бы хотел, чтобы люди ставили себя на место других. Я выкладываюсь на все сто. Все, что я говорю, интерпретируется по-разному. У меня есть два варианта: либо заткнуться, либо объясниться.

Возможно, я не выполнил свою работу так, как должен был. Я понимаю, что меня критикуют за то, что я не забиваю. Но я хочу, чтобы люди поставили себя на мое место, когда мне угрожают, когда моим детям желают смерти. Если вдруг случится трагедия, они скажут: "Хороший был мальчик".

Каждый раз, когда я отдыхаю, я откладываю телефон. Меня беспокоит то, что говорят моей жене, моим детям. Все эти дни я не спал из-за адреналина.

Я - счастливейший человек, но меня волнует, когда я плохо выполняю свою работу. Мне свистели на разминке, но я с радостью исполнил пенальти в матче со Словакией. Я не забил.

Если мне придется думать о других вместо того, чтобы выполнять свою работу, это только навредит. Вот что я хотел сказать", - цитирует Морату Cope.

Матч между Испанией и Польшей завершился со счетом 1:1 . Мората отметился в матче забитым мячом, но не реализовал несколько хороших моментов.

. Мората отметился в матче забитым мячом, но не реализовал несколько хороших моментов. Испанцы вышли в 1/8 финала со второго места в группе. Их соперником на первой стадии плей-офф турнира будет сборная Хорватии.

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