Дэвид Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове (фото)

Дэвид Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове (фото)

За футболистом следят 71,4 млн пользователей соцсети.

Известный английский эксфутболист Дэвид Бекхэм продолжает поддерживать украинский народ, страдающий действиями российских оккупантов.

На этот раз владелец "Интер" Майами предоставил свою страницу в Instagram с 71,4 млн подписчиков украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове.

instagram/davidbeckham

"Сегодня я предоставил свою соцсеть Ирине, которая заведует перинатальным центром в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать.

В стороз можно узнать больше об удивительной работе, которую делает Ирина и другие медицинские работники для спасения жизней в Украине», – сказал Бекхэм в видеообращении.

Ранее Бекхэм поддержал украинских детей и матери во время военного вторжения РФ.

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