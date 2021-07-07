Девушка-стюард спутала игрока сборной Италии с фанатом и не хотела пускать на поле: курьезное видео

Девушка-стюард спутала игрока сборной Италии с фанатом и не хотела пускать на поле: курьезное видео

Работница стадиона приняла Леонардо Бонуччи за болельщика, который пытался прорваться с трибун.

Забавный случай произошел после первого полуфинала Евро-2020, в котором сборная Италии по пенальти обыграла Испанию. Защитник "Скуадры адзурры" Леонардо Бонуччи подбежал к фанатам, чтобы вместе отпраздновать победу, но с возвращением на поле у 34-летнего футболиста возникли проблемы.

Девушка-стюард остановила эмоционального ветерана итальянской сборной, приняв его за болельщика, который захотел выбежать на поле. Бонуччи был озадачен таким поворотом - бесценный взгляд защитника нужно просто видеть.

⚽️ Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. # EURO2020 pic.twitter.com/YdvsW7fkX8 — Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021

Пользователи соцсетей заливаются смехом, комментируя необычный инцидент.

"Веселая ошибка", "LOL", "Было бы действительно смешно, если бы он взял и ушел обратно в толпу", - написали болельщики в Twitter.

That moment when a steward thought Leonardo Bonucci was a fan trying to enter the pitch #ITAESP # EURO2020 pic.twitter.com/nSfoLJsGVH — DW Sports (@dw_sports) July 6, 2021

Второй финалист континентального первенства определится в среду, 7 июля, в противостоянии между сборными Англии и Дании. Онлайн-трансляция матча Англия - Дания доступна на ТСН Проспорт.

и доступна на ТСН Проспорт. Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, также на "Уэмбли". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Евро-2020: футбольная сборная Италии прошла в финал

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